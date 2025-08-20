Валежите спират

снимка Булфото

Облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето места ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините и поречията видимостта ще бъде намалена.

През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София – около 29 градуса.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 39 мин. и залязва в 20 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 56 мин. и залязва в 19 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: четири дни след последна четвърт, предаде мeteo.bg.

