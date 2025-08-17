Вали в един български град, а навсякъде грее слънце
17.08.2025 / 12:27 0
Пиксабей
Синоптиците любители обърнаха внимание на любопитен факт.
Типичен пример за шантавото време в Северозападна България: в цялата страна е сухо, а само в района на Видин вали слаб дъжд и атмосферата е нестабилна. Понякога пък е облачно и вали навсякъде, а край Видин грее слънце, пишат те.
