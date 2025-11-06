Валидираха пощенска марка с НИК "Св. св. Кирил и Методий" във Варна

Снимки: Булфото

Пощенска марка с научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) бе валидирана днес във Висшето военноморско училище (ВВМУ) във Варна. Церемонията уважиха областният управител Андрияна Андреева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, офицери, общественици. Сред гостите бяха капитанът на "Св. св. Кирил и Методий" Радко Муевски, както и предишният командир на екипажа - кап. Николай Данаилов. Печатът на новия блок-лист от четири пощенски марки поставиха началникът на училището флотилен адмирал проф. Калин Калинов и Елена Белчева, ръководител направление в Регионалното управление на Български пощи във Варна.

Валидирането на марката се случва в навечерието на 34-та полярна българска експедиция и четвъртата мисия на НИК 421, посочи в обръщението си към гостите флотилен адмирал проф. Калинов. Той подчерта, че инициативата за събитието е на съмишленици на училището, което доказва, че обществото около ВВМУ е живо, че неговите възпитаници продължават да следят неговата дейност и след като завършат.

Марката е символ, посочи Калинов. По думите му самата мисия на НИК 421, идеята за кораба е безспорен знак за много трудно постижимата в съвременните условия интеграция на всички структури, които имат отношение към управлението на държавата, към образованието и към научните изследвания. Уникален е фактът, че на практика идеята "Св. св. Кирил и Методий" няма опоненти, подчерта Калинов. Той допълни още, че тази идея заслужава своя марка и това да бъде запомнена. Началникът на ВВМУ уточни, че НИК 421 е в блок-лист заедно с още три кораба, които имат огромен принос за световните изследвания. По думите му българският плавателен съд и неговият екипаж напълно заслужават да бъдат наредени в тази конфигурация.

Изданието на тема "Транспорт – научноизследователски кораби" е от четири пощенски марки и специален пощенски печат. Номиналните стойности на марките са 0,95, 1,50, 2,20 и 3,20 лева.

