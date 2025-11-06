Валидират пощенска марка, посветена на НИК "Св. св. Кирил и Методий"

Снимка: Булфото

Във Варна днес ще бъде валидирана пощенска марка на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий".

Церемонията по валидирането започва от 11 ч. днес във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Събитието отбелязва значимата роля на българския научноизследователски кораб в международните антарктически експедиции и постиженията на българските учени и моряци. Очаква се на церемонията да присъства и министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, предава Радио Варна.

Ден по-късно - на 7 ноември, от 12 ч. ще се проведе и тържественото изпращане на НИК 421, което ще се състои на Морска гара – Варна. Двете събития ще обединят представители на научната общност, Военноморските сили и Български пощи, като ще подчертаят символичното и практическо значение на кораба за българската наука и морска слава.

