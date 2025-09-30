Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев

Булфото

Валидират пощенска марка с лика на великият български актьор Георги Калоянчев. Тя се издава по случай 100 години от рождението на сатирика. Церемонията ще се проведе в Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

Марката ще валидират директорът на театъра Калин Сърменов и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. На събитието ще присъстват семейството на актьора както и трупата на Сатиричния театър, която ревниво пази паметта за големите творци за бъдещите поколения, предаде Нова.

