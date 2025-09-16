Вълк нападна 5-годишно дете на плаж в Северна Гърция

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Вълк е нападнал 5-годишно момиче от Сърбия на плаж в Неос Мармарас на полуостров Халкидики (Северна Гърция), съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Инцидентът е станал рано тази сутрин, като по информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ момиченцето е играело на плажа, когато дивото животно я е повалило на земята и я е ухапало по гърба.

Пострадалото дете първоначално е откарано в местен здравен център, а след това момичето е преместено в болница. По информация на медията към момента детето е изписано и е в добро здраве, предава БТА.

След случая гръцките власти са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му, отбелязва още „Катимерини“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!