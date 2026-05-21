Вълканов: Промените в законите на КЗК и КЗП са опасни, потребителите ще пострадат

Кадър "България Он Еър"

Търговски шеф коментира действията на КЗК, която започна производство срещу големи търговски вериги.

"Прочетох днес двете решения. Не бих бързал със заключенията. Тепърва трябва да се докаже нередно поведение, ако има такова", каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в предаването "Денят ON AIR". Според него има доста съмнения, изброени в решенията на КЗК.

"Общият състав на нелоялните търговски практики е написан по начин, по който твърди, че се забранява изрично всяко поведение, което може да наруши интересите на доставчика на надолу по веригата. Това е широко понятие", обясни Вълканов.

Големият проблем е, че поради липсата на укорими действия от страна на търговците, законодателят започва да се разширява до степен, в която е неизбежно да бъде намерено такова поведение, подчерта изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия пред Bulgaria ON AIR.

"Всяка законодателна промяна трябва да бъде добре премислена, да е предложена с оценка на въздействието, да е синхронизирана в европейското законодателство", отбеляза гостът. Вълканов изтъкна, че в Германия няма обща забрана.

"Максималната санкция за такъв тип поведение е 750 000 евро, в България, след последните промени в ЗЗК миналата есен, е 10% от общия оборот на компанията", коментира той. Гостът цитира анализа на КЗК от миналата година, като уточни, че в него се посочва, че средната търговска надценка при кашкавала, при една единствена верига, тя достига например 80-90%, при друга е 50%.

"Говорим за съпоставим продукт. Големите митове кой на кого извива ръцете или едностранно се налагат отстъпки от страна на търговеца към доставчика, всъщност не са верни. Против съм да вадят изолирани случаи и числа от доклад, който показва пъстра картина", анализира Вълканов, пише novini.bg.

Той допълни, че промените в законите на КЗК и КЗП са опасни: "Ще пострада не само търговията на дребно в страната, но най-вече всички ние като потребители".

