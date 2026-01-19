Вълканов: Законът за цените ще бръкне пряко в джоба на българина

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Освен изборното законодателство през последните дни на политическия терен е и темата за Закон антиспекула, който цели да наложи таван на цените на някои стоки.

Това е най-вредното нещо, което до момента е минавало на първо четене в парламента. Този законопроект трябва да се оттегли, тъй като не подлежи нито на саниране, нито на каквито и да е коментари. Този законопроект е икономически вреден, правно опасен, противоречи изцяло на европейското законодателство и би довел до наказателна процедура.

Това коментира пред Нова нюз Николай Вълканов, изп. директор на Сдружение за модерна търговия.

Там, където не могат да бъдат покрити разходите по търговията с дадени стоки, абсолютно възможно е да се стигне до дефицит, което ще доведе до по-високи цени на някои стоки, отколкото по-ниски. В крайна сметка това означава обедняване за всички, това е пряка заплаха за джоба на българите и този път тя ще има конкретни автори с имена – хората, които биха го подкрепили този законопроект на второ четене, обясни той.

Това са абсолютно обективни рискове и сме виждали последиците от подобен род мерки, както стана в Унгария. Те бяха с най-високата инфлация в ЕС след подобни мерки, поясни той.

Това са популистки мерки. Виждате в Румъния в момента едва връзват публичните финанси, а инфлацията е 10%. В момента нямаме проблем на нашия пазар, вървим към пълно успокояване, но ще си създадем огромни проблеми, ако тези текстове се приемат. Инфлацията ще продължи да намалява, ако не се бъркаме на пазара, обясни той.

Този законопроект изобщо не среща подкрепа и няма как по друг начин да бъде. Не може да става дума за диалог по такъв вид мерки, които могат единствено да навредят. Ако имаше някакви ползи, щеше да е друго, щеше да има смисъл от обсъждане, коментира той.

Разберете, нормален човек няма как да подкрепи такова нещо, обобщи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!