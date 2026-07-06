Вълна от имейли за бомбени заплахи в цялата страна

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Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи днес преди обед. Сред тях са Съдебната палата и болница в Плевен, в Бургас - също Съдебната палата, а във Варна и Областната администрация, и ТД на НАП. От МВР заявиха за "По света и у нас" , че сигнали са регистрирани още в Ямбол, Благоевград, Велико Търново, Стара Загора, Разград, предават БТА и БНТ.

За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейл. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. От МВР заявиха, че отработват сигналите по протокол. Все още не е ясно откъде и извършена онлайн атаката.

Както по-рано съобщи Petel.bg, злоумишлени заплахи по служебна поща в Областна администрация – Варна са получени в 09:27 ч., а в 10:37 ч. - в ТД на НАП – Варна.

След извършена проверка по първия сигнал не е установено наличие на реална заплаха и Областна администрация ще възстанови работа в 12:30 часа.

По сигнала, получен в ТД на НАП – Варна, към момента се извършват проверки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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