реклама

Вълна от магнитни бури през ноември

01.11.2025 / 21:09 1

Пиксабей

Днес се очаква сравнително активно слънчева активност - прогнозира се K-индекс от 4, което попада в жълтата зона.

По данни на Meteoagent през последното денонощие са отчетени две C-клас изригвания, предаде Пловдив 24

Месец ноември 2025 г. вероятно ще протече с няколко вълни на засилена геомагнитна активност.

Какво прогнозират специалистите

Прогнозите сочат появата на няколко магнитни бури, които ще влияят на земната магнитосфера през различни периоди - в началото, около средата и към финала на месеца, Пловдив 24.

Очаквани периоди на смущения

Интензивни магнитни бури: 12-18 ноември

Средна активност: 2-4, 7-8 и 21 ноември

Силна буря с червен предупредителен статус: 25 ноември

Повишена активност: 28-30 ноември

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 150746 | Одобрение: 16741
Прасчо ще превърти от толкова магнитни полета около него!!!;)УсмивкаУхилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама