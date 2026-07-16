Вълна от политически реакции у нас след като България подписа Киевската декларация

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България и още осем държави от Югоизточна Европа подписаха заедно с Украйна Киевската декларация. С документа държавите заявиха обща позиция срещу руската агресия. А в точка 7 от него става дума и за Коалицията на желаещите, в която премиерът Румен Радев заяви, че страната ни няма място. Последва вълна от политически реакции у нас.

Ден след позицията на премиера, че мястото на България не е в Коалицията на желаещите, в Киев външният министър подписа Декларация, която признава важността на Коалицията и помощта за Украйна за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Нова телевизия.

"България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Така че не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка. По отношение на коалицията на желаещите, на военните средства, вече премиерът каза, нямаме възможност за такъв тип помощ", коментира Петър Витанов от "Прогресивна България".

В ефира на "Здравей, България" депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев видя "доста пожелателен характер в Декларацията". Опозицията обаче видя опасност за имиджа на България в разминаването между изявленията и действията на кабинета.

"Дори и вътре да не пише изрично дайте да дадем, в крайна сметка тя ни натоварва с някакво становище, мнение, подплатено със съответната държавна стойност. Тази тежка политическа шизофрения, прерастнала вече в международната такава, застрашава изключително устоите на българския авторитет зад границата", посочи Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС.

"За пред хората, за пред чужденците, министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел. Да се използва, да се експлоатира русофилският вот за президентските избори", коментира Ивайло Мирчев от "Демократична България".

"Понеже премиерът Радев много виждаме, че обича кадрите на "Има такъв народ", назначава ги в неговия кабинет, нека да припомня първия девиз, с който дойде ИТН - няма такава държава, в която премиерът казва едно, а външният министър прави друго", заяви Николай Денков от "Продължаваме промяната".

Според "Възраждане" кабинетът Радев следва дългогодишната външна политика на страната, която определи като "слугинаж". "Българският народ и преди е бил лъган, и сега е лъган. Те гласуваха за лъжата и получиха лъжата", категоричен е Костадин Костадинов.

Редактор "Екип на Петел",

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