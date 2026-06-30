Вълните отново изхвърлиха топчета мазут по плажове на Южното Черноморие

Стопкадър Нова Тв

Сигнали за топчета мазут има за общо шест плажа по южното ни крайбрежие. Туристи в района на Синеморец споделят, че положението там е много зле, тъй като в морето и по пясъка са се появили полутечни петна. „Човек трябва да е малко по-внимателен къде стъпва, къде плува дори”, разказа за Нова Тв плажуващата Магдалена Спиртова. Майка на малко дете също сподели, че е забелязала мазутни точки по него и е била посъветвана да го измие със специален препарат вкъщи.

По повод новите количества нефтен продукт на брега областният управител на Бургас Дико Диков увери, че се извършват множество проверки и се работи по всеки индивидуален сигнал. „Уведомени са всички държавни институции, всички общини, концесионерите ежедневно почистват плажната ивица, няма опасност от екологична катастрофа, няма получен сигнал за аварирал плавателен съд”, обясни Диков.

Според експертите втвърденият отпадъчен нефтопродукт е изваден от морските течения към брега и вероятно се касае за стари тежки фракции, останали на дъното. Властите категорично отхвърлят възможността танкерите, които в този момент са на рейд, да са причина за замърсяването.

Началникът на РИОСВ – Бургас Павел Маринов посочи, че това са стари разливи, които сезонът винаги изкарва.

Чистенето на плажните ивици продължава и през следващите дни, като от Басейнова дирекция и Регионалната здравна инспекция следят за качеството на морската вода.

Редактор "Екип на Петел",

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