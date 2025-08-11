Валута за над 100 000 лева открита в кабината на камион

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха недекларирана валута за над 100 000 лева в седалките и таблото в шофьорската кабина на товарен автомобил.

Товарната композиция с чужда регистрация пристига на МП Капитан Андреево на 9 август на изходящо трасе от страната към Турция. В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин с инициали С.К., е представил документи, че превозва стоки от Нидерландия за Турция и е заявил, че няма друго за деклариране.

След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват 9 пакета с банкноти евро от различни купюри - 20, 50, 100, 200 евро, укрити във фабрични кухини на таблото и в облегалките на двете седалки в шофьорската кабина на товарния автомобил, съобщават от Агенция "Митници".

Установени са недекларирани общо 55 000 евро с левова равностойност 107 570 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура - Хасково.

