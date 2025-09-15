Валя, колкото валя, суша поне до 20 септември

Валя, колкото валя, отново се задава суша – поне до 20 септември.

Това съобщи Метео Балканс и пуснаха карта.

Ето и прогнозата на НИМХ:

Във вторник ще донесе предимно слънчево време. Сутринта в източните райони и котловините е възможна ниска облачност или мъгла. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще са между 7°С и 14°С, а дневните ще тръгнат нагоре. Очакваните максимални ще са около 25-27°С

Средата на седмицата ще е с повече облаци, а на места ще превали дъжд. Северозападният вятър временно ще се усили. Максималните температури ще останат приятни – между 26°С и 31°С, съобщават от Метео Балканс.

Последните работни дни ще бъдат предимно слънчеви, но сутрин на места в низините и котловините ще има мъгли или ниска облачност. В Северна България ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Очакваните максимални температури ще са около 24-25°С

Събота ще донесе нова промяна – вятърът ще се обърне от североизток и ще донесе по-хладен въздух.

Облачността ще е променлива, но следобед над западната част на страната ще намалее до слънчево. Температурите отново ще тръгнат надолу, което ще направи почивните дни по-подходящи за разходки, отколкото за плаж.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!