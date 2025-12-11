Валя от София участва в „Сделка или не“ за реванш с банкера
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Валя Костова от София се бори днес за 100 000 лева в „Сделка или не“. Това, обясни тя, е като реванш с банкера, тъй като преди години банка е взела нейното жилище, което по днешни цени струва 100 бона.
Валя излезе с кутия №6.
Разказа, че като Джани Родари продава надежда, визирайки неговото известно стихотворение.
Отхвърли няколко оферти от банкера – на стойност 2500 лв., 3000 лв. и 2000 лева.
При първата оферта за смяна на кутията, тя размени своята за №22.
След това отвори кутията, с която излезе, и видя, че първоначалния ѝ късмет е бил 100 лева.
Напрежението се покачи, след като при три неотворени кутии, в които се крият 10 стотинки, 50 стотинки и 7500 лева, банкерът ѝ предложи 499 лева.
Ще добавя това левче, да станат 500, каза тя и продължи към водещия Ненчо Балабанов: Има сделка!
След официалния край на играта си, тя отвори кутията с 50-те стотинки.
В края на „Сделка или не“, тя видя, че ако не бе приела офертата, щеше да си тръгне от шоуто само с 10 стотинки.
