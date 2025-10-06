Валят сигнали за пропаднали улици във Варна

Кадър Фб

Редица сигнали са получени в община Варна за пропаднали улици в местностите край града, след обилните дъждове миналата седмица, а прокопаванията са заради проекта на ВиК. Това съобщи заместник-кметът по инженерна инфраструктура и благоустрояване Димитър Кирчев, предаде Радио Варна.

Дружеството е уведомено и екипи на фирмите са на място, за да възстановят настилките.

Отстранена е и ВиК авария, като водоснабдяването вече е осигурено, посочи Кирчев.

Почиства се и дъждовната канализация, защото прогнозата за утре отново е за обилни валежи.

Снежана Василева живее на улица "Владислав Граматик" 15 във Варна, където коли в момента не могат да преминават. Собствениците пък не могат да стигнат до имотите си, защото къщите им се озовават насред огромни дупки, образували се заради големия ВиК-проект. След дъжда в петък обаче ситуацията около варненската улица става все по-сложна. Василева коментира, че служителите от фирмата-изпълнител, след като са работили по проекта, са изоставили обекта. Автобусите, които преминават в района, също са нередовни, алармира Василева.

