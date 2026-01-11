Вандали атакуваха българското посолство в Скопие

Снимка МВнР

Проблеми за посланика ни в Република Северна Македония.

На 11 януари е извършено нападение над българското посолство в Скопие. Неизвестен е повредил входната врата. Вероятно по нея е бил хвърлен камък. За случая съобщиха от външното ни министерство, пише nova.bg.

Министерството на външните работи на България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство в Скопие – символ на държавността и официалното присъствие на страната в Северна Македония. Това е недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, гласи позицията на ведомството.

Министерството на външните работи изразява дълбоката си загриженост, че подобно дръзко деяние е резултат от системната липса на реакция от компетентните институции на Република Северна Македония при предишни посегателства и вандалски прояви срещу обекти, свързани с България и българската общност.

Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България и българите в нашата съседка, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират. Настояваме компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им, пише още в становището.

България очаква от институциите в Северна Македония ясно и недвусмислено да се разграничат от проявите на омраза, да противодействат ефективно на подобни престъпления, да работят целенасочено за създаването на коренно различен обществен наратив за отношенията с България и да изпълняват безусловно международните си задължения.

Министерството на външните работи ще продължи внимателно да следи развитието на случая и си запазва правото да предприеме допълнителни действия в защита на българските интереси.

