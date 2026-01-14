Вандали унищожават новозасадени дръвчета в Бургас

Снимки: Булфото

Вандали са счупили 8 от новозасадените дръвчета в централната част на Бургас. Общината ги замени с нови, но възстановяването струва пари, които биха могли да се използват за нещо друго, съобщават от местното кметство.

Оказва се, че обект на атаки са и други дървета в града. По ул. „Патриарх Евтимий“ са били засадени липи. На новите дръвчета там са поставени специални сифони, за да бъдат поливани по-лесно. Част от тях обаче вече са запушени с найлонови торбички и различни отпадъци.

Сифоните бяха поставени, за да заменят зелените чували, които преди това са използвани за напояване на младите дръвчета. За съжаление някои хора използваха чувалите като кошчета за боклук и изхвърляха отпадъци в тях, добавят още от общината.

Служителите на отдел „Озеленяване“ се натъкват на неприятни изненади и по ул. „Александровска“ и уличката към храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Често цветарниците и дърветата там са засипвани с утайки от кафе, които се изхвърлят или от близките заведения, или от обслужващите вендинг автомати.

Утайката наистина може да е полезна за растенията, но не и в огромните количества, които се изсипват в момента. Сега ефектът е негативен, защото води до загниване на корените на растението, заявяват от Община Бургас.

По ул. „Александровска“ пък служители изхвърлят мръсната и сапунена вода, с която са мили пода в търговските си обекти в основата на дърветата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!