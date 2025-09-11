Ванета Райкова изригна с монолог по БТВ

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Водещата на „Преди обед” Венета Райкова не пропуска всеки ден да каже нещо лично пред зрителите. В четвъртък обаче тя навърза думите си в емоционален монолог, който прозвуча много мотивиращо и накара седмичните ѝ коментатори Жени Калканджиева и Борко Чучков да ръкопляскат.

Райкова заяви, че когато човек получава „прозрение свише“, той всъщност се свързва с вътрешното си аз и от него научава отговорите, които търси. Тя самата често се свързвала мислено с младото си „аз”, за да му дава съвети.

„Мисля си за когато бях на 18 и чаках на спирката на БНТ и ми беше студено. Нямах пари за такси, трябваше да чакам градския транспорт. И си мисля, че един ден ще имам пари и кола, защото много ще работя и ще получавам голяма заплата, която заслужавам. Не да ми я купи богат мъж, който да ми вземе ключа, когато се разделим, да си е моя, аз да съм си я изработила”, каза Райкова.

