Ванката: Започва меко време, на снежния човек ще му клюмне моркова

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Зимата се настани тихо в нашето ежедневие. Почти привикнахме на студа, а утрешният ден ще се погрижи да ни е още по-зимно и уютно. През нощта ще бъде облачно и почти тихо, с температури в началото на деня утре от минус осем до минус един градуса.

През деня облачността ще бъде значителна, като в по-голямата част от страната временни разкъсвания и намаления ще има в крайните североизточни и югозападни райони.

Ще остане почти без валежи. Дневните температури ще достигнат от четири до девет градуса, по-ниски в Североизточна България и местата със снежна покривка там.

На континента времето остава студено и зимно в по-голямата му част. В западните части времето ще се позатопли, но ще остане предимно облачно и на места с превалявания от дъжд.

В центъра ще бъде мъгливо, с температури около нулата, а студено остава в северните и североизточни части, където температурите ще слизат до около и под минус десет градуса, и ще превалява сняг.

У нас на Балканите започва няколко дневен период с по-меко време, който ще продължи до събота. Ако сте направили снежен човек, внимавайте да не се разтопи и да му клюмне моркова. Ако искате да се разтопи от кеф, дайте му да гледа 7/8 TV, каза Ванката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!