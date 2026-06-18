Ванс: 12,5 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на споразумението с Иран

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Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война, предаде Ройтерс.

Ванс каза още, че Иран не е обстрелвал кораби снощи. По думите му Ислямската република ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия.

Що се отнася до частта за Ливан от споразумението, Ванс изрази очакване и двете страни да спазват сделката. Той добави, че САЩ искат ливанското правителство в определен момент да поеме контрола над Южен Ливан.

„Ще трябва да се справяме с повторни избухвания (на конфликта - бел. ред.) чрез дипломация“, каза той.

Ванс заяви още, че окончателните преговори ще определят условията след изтичането на срока от 60 дни. По думите му този срок, който е записан в меморандума за разбирателство, започва да тече днес. отбелязва БТА.

„Бих казал, че 60-дневният срок официално започна днес“, заяви той пред репортери в Белия дом.

Иран няма да се откаже от правото си на самоотбрана, но САЩ очакват, че Техеран няма да притежава ракети, които биха могли „да представляват сериозна заплаха за целия свят“ като част от споразумението с Вашингтон, каза още Ванс.

Редактор "Екип на Петел",

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