Ванс: Това беше фалшив руски петролен танкер

Кадър Ютуб

Задържаният от САЩ танкер Marinera се е пререгистрирал под руски флаг, за да заобиколи американските санкции, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News, цитира Факти.

„Това беше фалшив руски петролен танкер. Те по същество се опитваха да се представят за руски петролен танкер, за да заобиколят санкциите“, каза Ванс, цитиран от Ройтерс.

Танкерът първоначално е бил наречен Bella 1 и е плавал под панамски флаг. Корабът се е опитал да се приближи до брега на Венецуела въпреки блокадата, наложена от Тръмп през декември. След като корабът започнал да отплава от Южна Америка, той бил преследван от кораб на бреговата охрана на САЩ. След това екипажът нарисувал руски флаг върху кораба и променил името му на Marinera.

Руското външно министерство съобщи за руснаци на борда на танкера, задържан от САЩ.

Танкерът Marinera беше задържан на 7 януари в Северния Атлантик от бреговата охрана на САЩ за „нарушаване на американските санкции“.

Според руското министерство на транспорта, военноморските сили са се качили на борда на кораба, след което контактът с него е бил загубен. Руското външно министерство съобщи, че на борда на задържания кораб са били руски граждани.

Ведомството съобщи, че корабът е получил временно разрешение да плава под руски флаг въз основа на руското и международното право. Министерството отбеляза, че „в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., свободата на корабоплаване се прилага във водите в открито море и никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикцията на други държави“.

Москва поиска Съединените щати да гарантират, че членовете на екипажа на танкера ще бъдат третирани достойно и няма да възпрепятстват бързото им завръщане в родината им.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди по-късно обяви, че членовете на екипажа на танкера са „под пълно разследване“ и че „всички замесени“ ще бъдат изправени пред наказателни обвинения.

„Всички замесени“, каза тя, ще бъдат изправени пред наказателни обвинения. Пам Бонди съобщи това в X.

„Днес САЩ изпълниха съдебна заповед за задържане на Bella 1, превозвач на суров петрол, отговорен за транспортиране на санкциониран петрол от Венецуела и Иран. Bella 1 беше определен преди това заради ролята си в мрежа за избягване на санкции, която подкрепяше чуждестранни терористични организации“, написа тя.

Бонди добави, че Министерството на правосъдието на САЩ следи няколко други кораба, които биха могли да бъдат обект на „подобни действия за прилагане на закона“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви по-рано, че екипажът на Marinera може да бъде екстрадиран в Съединените щати за наказателно преследване.

До края на декември танкерът „Marinera“ беше известен като „Бела 1“, плаваше под панамски флаг и беше обект на американски санкции. Вашингтон смяташе, че корабът е част от скрита флотилия, занимаваща се с незаконен транспорт на петрол, използван за финансиране на Иранския корпус на гвардейците на революцията. Танкерът беше пристигнал на бреговете на Венецуела от Иран.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!