Ванс отлага пътуването си за Швейцария, където трябва да води преговори с Иран

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Белият дом съобщи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс отлага пътуването си до Швейцария, където трябва да води нов кръг преговори с Иран за ядрената му програма – ход, който повдига въпроси какво следва за предварителното споразумение за прекратяване на войната, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Екипът, ръководен от Ванс, е бил готов да отпътува, но отлага пътуването, съобщи Белият дом, като се позова на трудна логистика за преговорите. Съобщението беше направено след информация на панарабския сателитен канал „Ал Маядин“, който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка „Хизбула“, че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

По-рано вчера той предприе сравнително необичайната стъпка да се яви в Белия дом, за да защити първоначалното споразумение за удължаване на примирието с 60 дни и за провеждане на още преговори. Той заяви, че макар споразумението да предвижда отстъпки, Иран първо трябва да изпълни исканията на САЩ.

„Когато те засилват доброто си поведение, ние можем да засилваме икономическото облекчение“, каза Ванс. „Ако намалят доброто си поведение, можем да го спрем.“

Редактор "Екип на Петел",

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