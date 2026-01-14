Външните министри на Дания и Гренландия са на среща с Джей Ди Ванс и Марко Рубио в Белия дом

Кадър Youtube

Министрите на външните работи на Дания и Гренландия - Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелд, пристигнаха в Белия дом за среща с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, като президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори искането си Вашингтон да поеме контрола над Гренландия, автономна територия, част от Кралство Дания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви също, че НАТО ще всява много повече страх и ще бъде много по-ефективен, ако Гренландия премине в ръцете на САЩ. "Всичко по-малко от това е неприемливо", написа той в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"НАТО: Кажете на Дания да ги махне оттук, СЕГА! Два кучешки впряга няма да свършат работа! Само САЩ могат !!!", написа той в друга публикация, като имаше предвид интересите на Русия и Китай, свързани с Гренландия и Арктика.

Дания и Гренландия заявяват, че островът не е за продан, че заплахите за употреба на сила са безразсъдни и че въпросите, свързани със сигурността, трябва да се решават между съюзниците. Водещи страни от Европейския съюз подкрепиха Дания.

Преди срещата Копенхаген и Нук заявиха, че са започнали да засилват военното си присъствие в и около Гренландия в тясно сътрудничество с алианса, като част от обещанието си да укрепят отбраната на Арктика. Според датското министерство на отбраната, засиленото военно присъствие ще включва редица учения през тази година, в които ще участват самолети, кораби и военнослужещи.

Целта е да се проведат маневри за разполагането на сили в специфичните условия на Арктика и да се засили присъствието на НАТО, се посочва в съвместно изявление на външните министерства на Дания и Гренландия. Ученията може да включват отработване на начини за подкрепа за властите в Гренландия, наблюдение на критична инфраструктура, разполагане на изтребители във и около Гренландия, изпълнение на военноморски задачи, както и приемането на съюзнически войски, се уточнява в изявлението. Причината е, че "напрежението в областта на сигурността е достигнало чак до Арктика", заявиха министерствата.

