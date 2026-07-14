Външният министър: България блокира санкциите срещу патриарх Кирил, за да избегне антибрюкселски настроения
Снимка Булфото
България настоя името на руския патриарх Кирил да бъде премахнато от списъка със санкции на Европейския съюз, за да не се подхранват антибрюкселски настроения в страната. Това заяви външният министър Велислава Петрова-Чамова пред англоезичната редакция на „Евронюз“.
Според нея санкциите на ЕС срещу Русия трябва да имат реален финансов ефект, а не да бъдат просто символичен инструмент. Именно това, наред с други причини, е мотивирало София да се противопостави на включването на главата на Руската православна църква в 21-вия пакет от санкции, пише novini.bg.
В коментар за „Евронюз“ Петрова-Чамова обясни, че правителството на Румен Радев е работило усилено за премахването на името на патриарх Кирил, за да се избегне подклаждането на евроскептицизъм.
„Когато имате санкции с чисто символична мярка, но без икономически последици за Русия, рискувате в страна като България – източноправославна страна – да създадете среда за надигане на антиевропейска реторика“, заяви тя.
„Ето защо не подкрепихме това и сме наистина щастливи, че в крайна сметка името беше премахнато“, добави министърът в сутрешния блок на телевизията.
Българската православна църква и Руската православна църква са автокефални (самостоятелни) църкви с различни патриарси. Въпреки това и двете са част от източноправославното вероизповедание, споделят едни и същи основни вярвания и учения и имат дълбоки културни и исторически връзки.
Европейската комисия предложи 21-вия пакет от санкции срещу Русия заради пълномащабната ѝ инвазия в Украйна на 9 юни. „Фокусираме се върху секторите с най-голямо въздействие: енергетика, финансови услуги и криптовалути, търговия – включително риболов за първи път – и забраняваме влизането на бивши руски бойци в Европейския съюз“, заяви тогава председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен.
Предложението включваше и санкциониране на патриарх Кирил, който определи инвазията като „свещена война“ и беше обвинен, че оправдава военните действия. Бившият български външен министър Даниел Митов заяви, че Кирил е използвал позицията си на религиозен авторитет, за да оправдае руската агресия и убийствата на цивилни.
По настояване на България името му бе премахнато от проектопредложението в неделя на среща на европейските посланици.
След като пакетът от санкции не беше одобрен на срещата на външните министри в Брюксел в понеделник, той ще бъде предоговорен на извънредна среща късно във вторник с надеждата да бъде финализиран.
Ако не бъде приет, механизмът на ЕС за таван на цените на петрола – който може да скочи от 44 на 58 евро за барел – би могъл да облагодетелства Кремъл, тъй като войната в Иран тласка цената на суровия петрол нагоре.
Датата, на която механизмът за цените на петрола ще се ревизира, ако остане непроменен – 15 юли, съвпада с пътуването на Петрова-Чамова до Киев. Там тя ще обсъжда енергийната сигурност с високопоставени членове на правителството на украинския президент Володимир Зеленски.
Външният министър заяви, че „не се страхува“ да се появи с празни ръце или, още по-лошо, с механизъм, който облагодетелства руското правителство.
„По-скоро мисля как можем да работим повече заедно, за да помогнем на Украйна да се справи с предизвикателствата пред нея, които ще станат още по-големи с наближаването на зимата“, каза тя.
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