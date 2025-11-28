Външният министър: Ще защитаваме българите в Западните Балкани и навсякъде по света

Булфото

България много внимателно наблюдава за спазване на правата на българските общности и не само в Сърбия, но и във всички страни от Западните Балкани.

Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев по време на парламентарния контрол, предаде БГНЕС.

Министър Георгиев подчерта, че Министерството на външните работи с „огромно внимание и понякога с тревога наблюдава процесите“ свързани с българските общности, включително в Сърбия.

„Това, което имаме като резерви и притеснения е изразявано. Вие знаете, че ние също сме имали коментари по отношение на Сърбия при отварянето на съответните предприъсединителни клъстери към ЕС“, припомни външният министър, отговаряйки на въпрос дали българското подкрепа за членството на Сърбия в ЕС трябва да бъде безусловна, имайки предвид притесненията от всякакво естество, на които са изложени нашите сънародници в Западните покрайнини.

Министър Георгиев се спря и на инструментите, с които нашата държава разполага в ситуацията, че Сърбия продължава да нарушава правата на българското малцинство в Босилеградско и Царибродско.

„В случай на идентификация, подчертавам, на проблем, ние бихме могли да интервенираме, с което твърдя, че България много внимателно наблюдава за спазване на правата на българските общности. И не само в Сърбия, но и във всички страни от Западните Балкани, включително в други държави като Украйна и Молдова, където имаме много добри примери за обратното“, каза той.

Коментарът на министър Георгиев е направен само ден след отбелязване на трагичната годишнина от подписването на Ньойския договор, по силата на който Западните покрайнини бяха окупирани от Сърбия. Преди малко повече от 100 години там живееха почти 100 хиляди българи, а днес те са намалели до няколко хиляди в резултат на политиката на Белград.

През последните няколко години водещи сръбски държавници и политици, сред които президентът Вучич и Вулин, многократно са отправяли обидни твърдения спрямо България. В нашата северозападна съседка се води организирана кампания с „език на омразата“ срещу българите, които се представят като „чудовища“. Вулин официално се обявява за прекратяване на преговорите за членство в ЕС и присъединяване на Сърбия към БРИКС. Той е награждаван с най-високите руски отличия. Според Александър Вулин „нищо не може да спре хегемонистичния проект на Балканите „Сръбски свят“.

