Външният министър на Гърция: Разширяването на териториалните води е наше изключително национално право

Пиксебей

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис потвърди в парламента на Гърция, че разширяването на териториалните води на страната, включително в Егейско море, е изключително национално право и не подлежи на преговори, съобщи електронното издание на в. "Катимерини". Той отговори на скорошни изказвания на турския външен министър Хакан Фидан.

Герапетритис говори по време на сесия с въпроси в парламента вчера, ден след като думите на Фидан бяха тълкувани от някои като частично отстъпление от дългогодишното искане на Анкара за цялостно „пакетно решение“ на гръцко-турските спорове, пише изданието.

„Няма да обсъждаме въпроси, свързани с националния суверенитет. Ние не сме просто равни, а сме в реално силна позиция, защото това правителство не си затвори очите за световната сцена“, каза той.

По думите му диалогът с Турция ще продължи, но не и по въпроси, които засягат националния суверенитет.

Някои анализатори виждат позицията на Фидан като жест за намаляване на напрежението преди планираната среща на Висшия съвет за сътрудничество между двете страни, на която ще присъстват премиерът Кириакос Мицотакис и президентът Реджеп Тайип Ердоган, която се очаква да се проведе в Анкара в началото на февруари.

Гръцките оценки също свързват позицията на Турция с опитите ѝ да нормализира отношенията, тъй като Анкара се стреми към по-широк достъп до отбранителния сектор на Европейския съюз. В момента Турция участва ограничено чрез механизма SAFE и иска по-голямо признание на своята отбранителна индустрия като геополитически инструмент.

Герапетритис защити начина, по който правителството се справя с гръцко-турските отношения, и обяви допълнителни морски инициативи, включително планове за втори морски парк в Егейско море.

Той каза, че морското пространствено планиране, морските паркове и споразуменията за изключителни икономически зони и енергийно сътрудничество засилват суверенитета на Гърция и обезсилват конкуриращи се претенции. Той добави, че стъпки като разширяване на териториалните води до 12 морски мили, споразуменията с Египет и Италия и бъдещи разширения ще продължат, както досега.

По думите му морското планиране на Гърция е част от законодателството на ЕС и позицията на страната се е подобрила от 2019 година насам.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!