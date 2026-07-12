Външният министър на Пакистан призова за "сдържаност" в конфликта в Близкия изток

Снимка уикипедия, UK Government

Министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар призова за "деескалация“ на конфликта в Близкия изток, като апелира замесените страни да "проявят сдържаност“, по време на телефонен разговор днес с иранския си колега Абас Арагчи, предаде Франс прес, като се позова на изявление на пакистанското външно министерство.

Дар подчерта, че диалогът и дипломацията остават единственият жизнеутвърждаващ път за изглаждане на различията и установяване на траен мир и стабилност в региона, съобщи ведомството, информира БТА.

Иран си рзамени удари със САЩ през изминалото денонощие, като силите на Техеран атакуваха обекти, свързани с американската армия, в страни от Персийския залив.

Иранската агенция Тасним на свой ред публикува информация за разговора на Арагчи с Дар, според която двамата са обсъдили развоя на ситуацията в региона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!