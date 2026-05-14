Външният министър на Северна Македония иска среща с българската си колежка

Снимка Фейсбук

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски е поискал официална двустранна среща с министъра на външните работи на България Велислава Петрова по време на предстоящата среща на външните министри на държавите членки на НАТО в Швеция (21-22 май).

Това съобщи на пресконференция днес самият Муцунски в отговор на въпрос "дали има някакви шансове и очаквания в скоро време да има среща на правителствено ниво" с България по въпроса, „който най-много засяга” Северна Македония – промените в конституцията.

По думите на Муцунски искането му за среща с Петрова е „въпреки всичко, което се случи през последните няколко дни”, а една от темите, които иска да обсъди с българския министър на външните работи, са „тези неевропейски условия, които се налагат на страната”.

„Трябва да водим диалог, независимо колко сме съгласни (едни с други) и независимо колко диаметрално противоположни позиции имаме понякога по различни теми. Диалогът не е задължително да означава отстъпление. Това са две напълно различни неща“, заяви Муцунски.

По думите му до този момент от София няма потвърждение за евентуална среща с Велислава Петрова, но той е оптимист, че ще има положителен отговор на искането му, информира БТА.

Първата среща на двамата министри на външните работи в Брюксел преди дни предизвика повишено напрежение в Северна Македония. За нея съобщи Велислава Петрова, която я определи като „хубава първа среща”.

„България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България”, заяви в Брюксел на 11 май министърът на външните работи Петрова.

Тя изрази очакване Скопие да предприеме действия, които да покажат, че има политическа готовност да върви по своя европейски път напред и използва думата "северномакедонски", заради което посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков бе повикан на следващия ден в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие, за да му бъде отправено устно възражение.

На 11 май в своя профил във Фейсбук Тимчо Муцунски написа, че двамата (с Велислава Петрова) не са имали "официална двустранна среща", а „кратък разговор в кулоарите на събитие, в присъствието на няколко колеги”.

„Същевременно бих искал да напомня, че използването на термина „северномакедонец“ по отношение на македонския народ е неточно и неуместно. Македонците са си македонци. Това не е въпрос на политика, а на елементарно уважение към идентичността и достойнството на един народ”, написа тогава Муцунски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!