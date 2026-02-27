реклама

Външният ни дълг се е увеличил със 7.2 млрд. евро през 2025 г.

Външният дълг на България към края на 2025 г. е бил 25.3 млрд. евро, докато към края на 2024 г. е бил 18.1 млрд. евро или се отчита повишение със 7.2 млрд. евро. Това съобщи в рамките на петъчния парламентарен контрол служебният министър на финансите Георги Клисурски, предава БНТ.

Като съотношение дълг/Брутен вътрешен продукт (БВП) към края на 2025 г. външният дълг е бил 21.9% от БВП, докато към края на 2024 г. е бил 17.3% от БВП. 

Тук има нарастване от 4.6 проценти пункта в рамките на календарната година, каза още Клисурски.

