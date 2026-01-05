Външно: България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие

снимка: МВнР

Република България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г., съобщава Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Република Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените ѝ граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган, предаде БТА.

Припомняме, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори, посочват още от МВнР.

Оттам допълват, че приветстват думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчитат да спази това обещание към тях.

По-рано днес премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоскси обвини България, че възразява срещу Плана за действие за малцинствата на РСМ, защото е на македонски език. Планът за действие за защита на малцинствата е част от процеса на интеграция на Северна Македония към ЕС.

През 2022 г. бе прието т. нар. френско предложение, задължаващо Скопие да впише българите в конституцията си като държавотворен народ, което още не е изпълнено.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!