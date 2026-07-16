Външно: Министър Петрова не е подписвала декларация, ангажираща България да засили участието си в "коалицията на желаещите" за Украйна

снимка: МВнР

Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи (МВнР). Петрова участва в сряда в петото издание на Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев, пише БТА.

"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Във вторник президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите", заяви министър-председателят Румен Радев във вторник Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.

По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в "Коалицията на желаещите", а според тях министърът на външните работи подписва декларация в нейна подкрепа.

На сайта на Министерството на външните работи на Украйна е публикуван текст на подписаната в Киев вчера декларация и се посочва, че България е сред страните, които са подкрепили декларацията.

Редактор "Екип на Петел",

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