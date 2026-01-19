Външно: Няма данни за загинали или пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания

Булфото

Към момента в посолството на Република България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамуз, провинция Кордоба, Южна Испания. Това съобщиха от Министерство на върншните работи.

Дипломатическото ни представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Мадрид на следните телефони: + 34 678 013 846 ; +34 91 345 5761; +34 91 345 6651 или на е-mail: Embassy.Madrid@mfa.bg

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

