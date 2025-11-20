Външно: Осъждаме бруталното нападение на Русия срещу Тернопол

снимка: МВнР

Осъждаме бруталното нападение на Русия срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура в Украйна, което представлява явно нарушение на международното хуманитарно право. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в платформата „Екс“.

Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир, се посочва още в публикацията, предаде БТА.

Припомняме, че рано тази сутрин руските сили атакуваха Тернопол и прилежащата област с дронове и ракети. Два жилищни блока бяха поразени. Броят на загиналите, включително и деца, достигна 25 души, предаде Укринформ, позовавайки се на спешните служби.

Германският канцлер Фридрих Мерц също осъди ескалацията на руските атаки срещу инфраструктурата в Украйна, определяйки ги като кампания, която е директно насочена срещу мирни жители, предаде ДПА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!