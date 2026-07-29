Външно изказа съболезнования на загубилите близки при мощното земетресение в Япония

снимка: МВнР

Министерството на външните работи (МВнР) на България изказа съболезнования на загубилите близки при мощното земетресение, разтърсило вчера Япония.

Нашите мисли са с хората в Япония, засегнати от опустошителното земетресение. Изказваме съболезнования на онези, които са загубили близки, и пожелаваме бързо възстановяване на ранените, както и успех на спасителните операции, написаха в социалната мрежа „Екс“ (Х) от външното ни министерство, предаде БТА.

Над 9000 души са подслонени във временни убежища след земетресението, предаде Франс прес. Властите засега говорят за 13 загинали, за най-малко 7 сериозно ранени и за 29 души с по-леки травми в резултат на труса. 9186 души са настанени в общо 506 евакуационни центъра в пет префектури, заяви говорителят на японското правителство Минору Кихара.

Редактор "Екип на Петел",

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