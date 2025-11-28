Външно изрази съпричастност към хората от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка, Тайланд и Виетнам, пострадали от опустошителни наводнения

Булфото

Нашите мисли са с хората от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка, Тайланд и Виетнам, които страдат от последиците на опустошителните наводнения и екстремните метеорологични условия. Те костват човешки животи и препитанието в регионите. Това посочиха от Министерството на външните работи (МВнР) в публикация в „Екс“.

Изразяваме искрени съболезнования на опечалените и пожелаваме сила и бързо възстановяване на всички засегнати, посочват министерството, предаде БТА.

Днес от МВнР потвърдиха за БТА, че в Шри Ланка са блокирани 40 български туристи заради наводненията в страната. Шри Ланка затвори държавни учреждения и училища днес, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56, а над 600 къщи са засегнати от щети, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представители на властите.

Катастрофални наводнения засегнаха милиони хора в Тайланд, Индонезия и Малайзия, предаде ДПА.

Броят на жертвите при наводненията в Южен Тайланд достигна 145, съобщиха днес властите, цитирани от Асошиейтед прес.

