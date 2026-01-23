Външно министерство предупреждава за снеговалежи и поледици в САЩ

Снимка: Пиксабей

За очаквани през следващите дни обилни снеговалежи, поледици и рязко застудяване в 24 южни и североизточни щати на САЩ, включително Ню Йорк, Ню Джърси, Вирджиния, Масачузетс, Северна и Южна Каролина, Джорджия, Тексас, Аризона и други, предупреждават от Министерството на външните работи. Вероятни са сериозни затруднения в трафика в градовете и по магистрали и главни пътища, прекъсвания на електроснабдяването и повишен риск от материални щети. Очаква се голям брой летища да бъдат затворени, което ще доведе до отмяна или съществени закъснения на множество полети.

От външното ни министерство съветва българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват редовно за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер. Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към следните дипломатически и консулски представителства:

- Посолство на Република България във Вашингтон на следните телефонни номера: +1 202 387 0174; +1 202 299 0273. Сигнали могат да бъдат подавани и на следния имейл адрес: Consular.Washington@mfa.bg

- Генерално консулство на Република България в Ню Йорк на телефонен номер +1 212 935 4646 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време + 1(202) 387 0174 или на имейл: Consulate.NewYork@mfa.bg

- Генерално консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606 или на имейл: Consulate.LosAngeles@mfa.bg

⁠- Генерално консулство на Република България в Чикаго на телефон +1 312 867 1904; + 1 312 867 1905, както и на дежурен телефон +1 872 280 6093 или на имейл: Consulate.Chicago@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при кризисни ситуации се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

