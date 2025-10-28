Външно министерство с предупреждение към българите заради урагана "Мелиса"

Кадър Youtube

МВнР уведомява, че поради преминаването на ураган "Мелиса" през Карибския регион се очакват мащабни наводнения, свлачища и сериозни щети по инфраструктурата в Ямайка и Доминиканската република.

В Куба е обявена най-висока степен на предупреждение за източните провинции, като се очакват и неблагоприятни метеорологични условия в столицата Хавана и някои туристически райони, посочва Фокус.

Препоръчва се на българските граждани, намиращи се на територията на Куба, Ямайка и Доминиканската република:

• да останат на сигурно място и да следват указанията на местните власти;

• да съхраняват важни документи и да се запасят с вода, храна и медикаменти;

• да имат предвид, че може да не е възможно използването на банкомати и електронни плащания.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с:

Посолството на Република България в Хавана: +537 204 67 59

Телефон за спешни случаи извън работно време: +537 286 24 24

Еmail: consular.havana@mfa.bg

