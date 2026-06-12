Външно министерство свали разголената снимка на министърката ни с външния министър на Турция

Кадър МВНР

Посещението на турския външен министър Хакан Фидан в София беше засенчено от бурен онлайн дебат по повод доста разкрепостената визия на българската му колежка Велислава Петрова-Чамова. Тя бе с рокля, откриваща рамото и цепка оголваща твърде много коляното ѝ, което разгневи бг пуританите, предаде OFFnews.bg.

Публикуваните от пресцентъра на министерството кадри предизвикаха вълна от критики заради неспазване на строгия дипломатически дрескод.

Снимките от разговора с турския външен министър Хакан Фидан още по обед бяха разпратени до медиите от пресцентъра на МВнР. На разговорите Петрова-Чамова се появи с рокля с асиметрично деколте, открито рамо и втален миди силует тип „молив“.

На един от кадрите, запечатали двустранния разговор, ясно се виждаше изцяло откритото рамо на външната министърка, както и цепка по роклята ѝ. Именно този детайл предизвика остър спор в социалните мрежи.

В късния следобед пресцентърът на МВнР редактира официалната фотогалерия, като най-обсъжданата снимка с откритото рамо, бе свалена. Снимката все още циркулира в социалните мрежи, включително и в официалната фейбсук страница на турското външно министерство.

Редактор "Екип на Петел",

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