Външно министерство за случая с изчезналия българин в Охридското езеро

Компетентните органи в Република Северна Македония продължават активно издирвателните действия. Това посочиха от Министерството на външните работи (МВнР) след запитване от БТА във връзка със случая на изчезналия българин в Охридското езеро.

Към момента няма постъпила официална информация по случая нито в Генералното консулство на Република България в Битоля, нито в Посолството на Република България в Скопие, посочват от МВнР по повод на появилата се в медийното пространство информация за открито тяло на български гражданин.

Дипломатическите и консулските ни представителства поддържат постоянен контакт с местните власти и следят развитието на случая отблизо, уверяват от МВнР.

Полицията в Охрид днес опроверга информациите, че е намерено тялото на изчезналия българин.

Изчезналият във водите на Охридското езеро 52-годишен български гражданин все още не е намерен, заяви днес по обяд говорителят на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония в Охрид Стефан Димоски, цитиран от информационния портал „Либертас“. Той уточни, че информациите за намирането на тялото му, разпространени днес от медии, не са точни.

„Все още (българинът) се води за изчезнал. В течение на днешния ден ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му“, каза Димоски.

Българският гражданин изчезна вчера по обяд при гмуркане в езерото в участък с дълбочина около 89 м.

