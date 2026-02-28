Външно предупреди българските граждани в Близкия изток

Снимка МВнР

Външно министерство с реакция след началото на военния конфликт в Близкия изток.

Предвид ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток, нивото на риск за всички държави от региона и Иран към момента е на ниво 5, свързано с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си. Това са държавите Иран, Израел, Ливан, Йордания, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Палестина, пише dnes.bg.

От Ситуационния център на външното министерство приканват намиращите се в региона български граждани да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.

По-рано днес световните агенции предадоха за военна ескалация между Израел и Иран. Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран.

