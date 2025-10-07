Външно предупреждава за опасно време в Румъния между 7 и 9 октомври

снимка: МВнР

Министерство на външните работи (МВнР) уведомява, че за периода 7-9 октомври властите в Румъния са обявили червен, оранжев и жълт код в някои области на северната ни съседка поради очаквани неблагоприятни атмосферни явления – значителни валежи, силни пориви на вятъра и снеговалеж по високите части на планините.

Препоръчва се на българските граждани, преминаващи или пребиваващи на територията на Румъния през посочения период, да се запознаят с актуалните предупреждения по конкретни области.

При необходимост от съдействие българските граждани в Румъния могат да се обръщат към посолството ни на телефонни номера: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59, както и на електронен адрес: Embassy.Bucharest@mfa.bg, пише Морето.

