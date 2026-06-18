Външно предупреждава за затруднения в обслужването на летищата в Париж на 18 юни

Пиксабей

Министерство на външните работи уведоми, че за 18 юни е насрочена еднодневна стачка на част от обслужващия персонал на летищата Шарл дьо Гол (CDG), Орли (Orly) и Льо Бурже (Le Bourget) в Париж. Възможни са закъснения на полети, по-дълго време за преминаване през летищните проверки, забавяне при обработката на багажа и евентуални промени в разписанията на някои авиокомпании.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи във Франция или планиращи пътуване до страната на 18 юни 2026 г., да следят актуалната информация чрез официалните интернет страници на летищата, авиокомпаниите и платформите за проследяване на полети в реално време, както и да предвиждат повече време за летищен трансфер.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Париж на следните контакти: телефони - +33 1 45 51 85 90, +33 0 6 21 84 95 15; електронни адреси - [email protected] ; [email protected] .

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