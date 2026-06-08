реклама

Външно с позиция по болезнения случай на Ива Михайлова в Северна Македония

08.06.2026 / 10:35 1

снимка: МВнР

Министерството на външните работи разпространи позиция във връзка със случая с българската гражданка Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила, след като жената е пострадала при катастрофа.

Тя твърди, че по-късно в болницата са ѝ отнети българските и македонските документи, предава БНР.

По програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова, пишат от Министерството на външните работи.

Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
kris (преди 10 минути)
Рейтинг: 619187 | Одобрение: 121227
Американец има фабрика за пирони. Научава, че в Македония има хора, които могат да забият пирон в стена с главата си... и решава да отиде там и да намери подходящ човек. Ще бъде добре за рекламата. Във влака за Скопие среща Трайче и му обяснява какво търси. Трайче веднага реагира: - Одма, намери си човека! Американеца вади едно пиронче и го дава на Трайче: - Давай Трайче, забий тоя пирон в стената на купето, да видим дали ще можеш... Макето позиционира пирончето... Туп... Удар с глава и го забива! Американецът се радва, вади един малко по-голям пирон: - Хайде сега, пробвай този... - Дум... Удар с главата и пирона е забит! Американецът адски щастлив, вади огромен пирон от чантата си: - Трайче, ако забиеш и този, те водя директно в Америка! Ще има пари като в приказка... уиски, жени, купони... Трайче взима пирона, наглася го бързо и дум... нищо... отново удар с главата... Пиронът не мърда... Трайче пак пробва с всичка сила Дум... пак нищо! Тогава Трайче тича бесен към съседното купе. Там седи друг македонец - Перо. - Перо, отмести си главата, та да мине пирона...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама