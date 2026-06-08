Външно с позиция по болезнения случай на Ива Михайлова в Северна Македония

снимка: МВнР

Министерството на външните работи разпространи позиция във връзка със случая с българската гражданка Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила, след като жената е пострадала при катастрофа.

Тя твърди, че по-късно в болницата са ѝ отнети българските и македонските документи, предава БНР.

По програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова, пишат от Министерството на външните работи.

Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си.

Редактор "Екип на Петел",

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