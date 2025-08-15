Външно с предупреждение за пътуващите с полети от и до Испания

Пиксабей

Служителите на фирма Azul Handling, отговаряща за наземното обслужване на полетите на авиокомпания Ryanair ("Райънеър") в Испания, са обявили готовност за стачни действия, информират от Министерството на външните работи на своя сайт.

Стачните действия ще са всяка сряда, петък, събота и неделя в часовите интервали от 05:00 ч. до 09:00 ч., от 12:00 ч. до 15:00 ч. и от 21:00 ч. до 23:59 ч., считано от днес. Стачните действия ще продължат потенциално до 31 декември 2025 г., ако исканията на служителите не бъдат изпълнени.

Очаква се да бъде засегнато наземното обслужване, включително обработката на багаж, особено в най-натоварените часове, във всички бази на "Райънеър" в Испания. От своя страна авиокомпанията е обявила, че не очаква стачните действия да окажат влияние върху изпълнението на графика на планираните полети.

МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват през посочения период с полети от или до Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.

В началото на август "Райънеър" съобщи, че е извършила над 113 000 полета през юли и е отменила 680, главно поради стачките на френските контрольори, предаде БТА.

