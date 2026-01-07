Външно търси сметка на Гърция заради протестите на фермерите
Булфото
Министерството на външните работи на Република България изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични пунктове по време на протестните действия на гръцките фермери, съобщиха от МВнР, предаде "Фокус".
В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.
Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще.
От "Гранична полиция" съобщават, че на границата с Гърция е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи поради стачни действия на гръцка територия.
