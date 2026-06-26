Външно започна проверка за изтеклата нота за премиера Мицкоски

снимка: МВнР

"Министерството на външните работи отдава изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъжда всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Както вече заявихме, нотата, разпространена в публичното пространство, се отнася за събития от 6 януари 2026 г. Обстоятелствата около случая все още се изясняват. Разпоредено е извършването на проверка за установяване на всички факти, свързани с обработката на нотата в рамките на МВнР".

Това заявиха пред bTV в позиция от МВнР, след като Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че е "ужасно разочарован" от реакцията на българското министерство на външните работи по повод публикуването в социалните мрежи на дипломатическата нота за пътуването на съпругата и сина на Християн Мицкоски до Пампорово.

Снимката на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София, се превърна в поредна обсъждана тема в отношенията между България и Северна Македония.

В документа, публикуван във фейсбук група, се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на Мицкоски, а "при възможност и полицейски ескорт за целия престой на гостите". На пресконференция вчера Муцунски определи ситуацията като "абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави", като поиска извинение и бърза реакция от българските институции за разрешаване на случая.

Редактор "Екип на Петел",

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