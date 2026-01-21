Външното министерство и Президентството в спор кога е дошла поканата на Тръмп за Съвета за мир

Снимка: Булфото

Официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ е получена по установения дипломатически ред и съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция още в понеделник, 19 януари, съобщиха в позиция от Министерството на външните работи (МВнР). Документът е в отговор на съобщение от прессекретариата на държавния глава, в който се твърди, че поканата на президента Доналд Тръмп до президента Румен Радев и България за присъединяване като държава основател на Съвета за мир е пристигнала на „Дондуков“ 2 вчера – на 20 януари.

Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично, допълниха от дипломатическото ведомство, посочва БТА. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на МВнР, пише още в позицията.

МВнР поддържа постоянен институционален диалог с всички държавни органи – президентство, Министерския съвет и парламентарните комисии – за координация на външната политика и спазване на конституционните правомощия.

От външното министерство е приложена и част от документа, на която се вижда датата, на която българското посолство във Вашингтон е препратило поканата на президента Доналд Тръмп до президента Румен Радев и България за присъединяване като държава основател на Съвета за мир.

По-рано днес от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът Румен Радев е получил писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, а президентът Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация.

В отговора си до президента на САЩ българският държавен глава подчертава значението на мирните инициативи на Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти. Радев изразява надежда, че оказаната от Доналд Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план. Президентът Радев откроява и признанието за българската дипломация с назначаването на български дипломат като Върховен представител за Газа в Съвета за мир, казаха още от прессекретариата.

По-късно министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев изрази недоумение, че три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя в оставка във форума в Давос, държавният глава избира да обяви получаването на поканата, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ.

До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред, каза Георгиев. По думите му възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!