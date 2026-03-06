Външното министерство на Великобритания: "Не можем да изключим терористични атаки в Кипър"

снимка: Paul Lakin, Уикипедия

Външното министерство на Великобритания предупреждава британците в ново изявление, че терористични атаки в Кипър "не могат да бъдат изключени“. Това се посочва на сайта на британското ведомство.



Външното министерство на Обединеното кралство публикува актуализирана оценка на ситуацията в Кипър, видя Фокус.



В ново становище за пътуващите британци на своя уебсайт министерството заявява, че терористични атаки на острова "не могат да бъдат изключени“.



Атаките могат да бъдат безразборни, включително на места, посещавани от чуждестранни граждани, предупреждава съобщението.



База на Кралските военновъздушни сили в Кипър беше обект на две атаки с дронове по-рано тази седмица, което накара Великобритания да разположи в региона военен кораб от тип 45 HMS Dragon.

