Ваня Григорова: Ако не си изберете фонд за втория пенсионен стълб, ще ви изберат служебно

Общински съветник СОС заяви, че управляващите в оставка залагат на хазарт старините ни със законопректа за втория пенсионен стълб. Според Ваня Григорова предложението излиза от Министерство на финансите, което е подчинено на ГЕРБ, а не както трябва да бъде от Министерство на труда и социалната политика, тъй като там все още министър е представител на БСП.

Григорова уточни, че ще бъде изключително неприятно точно министър на БСП да направи тези вредни промени вътре в този законнопроект.

Заложени са три различни портфейла, в които да се залагат, да се играят и да се инвестират парите на осигурените лица във втория пенсионен стълб. Единият е изключително рисков, вторият е балансиран, а третият е консервативен. Всеки от нас ще има възможност да прецени в кой подфонд да отидат парите или да си играят буквално на рулетка с неговите осигурителни вноски, продължи Григорова.

Но това, което е записано, е, че ако вие не си изберете подфонд, ще ви бъде избран. Сега, за да илюстрирам защо това не е избор, към края на 2024 година, тъй като резултатите за 2025-а още не са публикувани, в края на 2024-та 90% от хората, които постъпват в така наречения втори стълб, не избират. На тях им се избира служебно. Ето това ще се случи и с този законопроект, допълни по бТВ Ваня Григорова.

